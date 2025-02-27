Даже насильственная мобилизация не помогает ВСУ хотя бы немного продвинуться на линии фронта. Отступает враг и в районе поселка Константинополь в Донецкой республике.

Наши подразделения уничтожают хорошо укрепленные позиции и технику натовского производства. Немало и военных трофеев.

На днях буквально из-под носа у врага угнали вездеход. Старая и, вероятно, списанная британская машина была передана Украине в качестве военной помощи. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Бойцу с позывным Цыган всего 20 лет, но у него на счету уже тяжелейший бой и ранение. Только на днях выписали из госпиталя. Рядовой рассказывает, как брал село на кураховском направлении.

«Мы зашли в дом, и оттуда, получается, через дорогу, начали по нам шмалять с пулемета», — вспоминает рядовой ВС РФ Цыган.

Российская армия упорно пробивается вперед по запорожской трассе. Окружают поселок Константинополь. Цель — выйти в Запорожскую область.

Посеять панику среди боевиков уже удалось. Продавлена оборона ВСУ немного севернее, возле села Андреевка, а сама дорога превратилась в самую настоящую трассу смерти. Любая тяжелая техника на ней или возле нее — это не боевая единица, а просто мишень.

Бронемашина против беспилотника — это почти всегда неравный бой. Украинский танк пропустил первый же удар, затем попытался уехать.

Но наши беспилотники сегодня работают двойками и тройками. Машину тут же сожгли. Операторы дронов российской группировки войск «Юг» показали склад беспилотников, приготовленных к ударам по врагу. Весь штабель дронов используют за несколько дней. Как утверждают наши военные, эти дроны гораздо эффективнее украинских.

«Пример FPV-дрона противника. В некоторых случаях их изучаем, но мы отошли уже от использования каких-то прошивок и всего такого. Путем проб и ошибок пришли к определенным частотам», — объяснил военнослужащий ВС РФ с позывным Тор.

Уничтожают все, что на пути. Американский бронетранспортер — первым же ударом. Блиндаж разгромили, загнав беспилотник в дверной проем. Окрестности деревень и лесной массив сейчас усеяны техникой ВСУ.

Боец с позывным Малой вместе с товарищами отличился: стащил из-под носа у противника старый британский вездеход.

«Было сложно, но мы сделали. Не обращали внимания (когда по нам стреляли)», — рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным Малой.

Машина — почти раритет: такие снимают в историческом кино. Украинской армии британцы отдали его, вероятно, списав в утиль.

Это не вполне военная машина. Решетка на стекло — против камней и бутылок, то есть вполне возможно, что где-то когда-то давно в какой-нибудь Ирландии этот автомобиль участвовал в разгоне митингов или демонстраций.

Что еще оставят ВСУ на пути своего отступления, военным группировки «Юг» только предстоит узнать и изучить. Движение русской армии на Запад продолжается.