«Волосы Ангела»: в чем суть нового шоколадного тренда у блогеров

Американские инфлюенсеры бьют рекорды по просмотрам, рассказывая о необычной сладости.

Популярный дубайский шоколад уступает место новой необычной сладости. Обзоры на нее массово начали снимать известные американские блогеры.

Шоколад называется «Волосы Ангела», но «волосы» все же ненастоящие. Сходство из-за сахарных волокон внутри плитки.

Производят этот своеобразный шоколад в небольших количествах, поэтому многие блогеры пытаются даже готовить его самостоятельно дома.