«Волосы Ангела»: в чем суть нового шоколадного тренда у блогеров
Шоколад с волосами стал популярнее дубайского шоколада
Фото, видео: 5-tv.ru
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Американские инфлюенсеры бьют рекорды по просмотрам, рассказывая о необычной сладости.
Популярный дубайский шоколад уступает место новой необычной сладости. Обзоры на нее массово начали снимать известные американские блогеры.
Шоколад называется «Волосы Ангела», но «волосы» все же ненастоящие. Сходство из-за сахарных волокон внутри плитки.
Производят этот своеобразный шоколад в небольших количествах, поэтому многие блогеры пытаются даже готовить его самостоятельно дома.
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