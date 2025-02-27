«Волосы Ангела»: в чем суть нового шоколадного тренда у блогеров

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Шоколад с волосами стал популярнее дубайского шоколада

Фото, видео: 5-tv.ru

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Американские инфлюенсеры бьют рекорды по просмотрам, рассказывая о необычной сладости.

Популярный дубайский шоколад уступает место новой необычной сладости. Обзоры на нее массово начали снимать известные американские блогеры.

Шоколад называется «Волосы Ангела», но «волосы» все же ненастоящие. Сходство из-за сахарных волокон внутри плитки.

Производят этот своеобразный шоколад в небольших количествах, поэтому многие блогеры пытаются даже готовить его самостоятельно дома.

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