Питание и увлажнение: как подготовить кожу лица к весне

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 34 0

Косметолог Лаврова: весной кожа лица уязвима и нуждается в тщательном уходе

+Питание и увлажнение: как подготовить кожу лица к весне

Фото: 5-tv.ru

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В этот период она достаточно уязвима и нуждается в тщательном уходе.

Весной кожа лица уязвима, поэтому нуждается в тщательном уходе. О том, как подготовить ее к новому сезону, рассказала врач-дерматолог и косметолог Екатерина Лаврова в беседе с URA.RU.

«В первую очередь, весной нужно пересмотреть свой ежедневный уход и сделать его более питательным и увлажняющим», — объяснила эксперт.

Для увлажнения можно применять концентрированные сыворотки, кремы, эссенции с гиалуроновой кислотой и витаминами.

По словам врача, в утреннее время следует использовать крем с SPF, поскольку с каждым днем солнце становится активнее. А обновить кожу после зимы поможет уход с ретинолом и витамином С, который необходимо наносить перед сном.

Весной кожа лица нуждается в дополнительной защите от ветра и холода. Дерматолог советует применять питательные кремы с плотной текстурой и компонентами, которые создают защитную пленку на коже — к примеру, с маслами ши, жожоба, керамидами.

Не менее важный момент в уходе за кожей — правильное очищение. В холодный период не рекомендуется умываться проточной водой из-за ее жесткости. Лучше очищать лицо молочком, сливками или мягкими гидрофильными маслами.

Добиться сияющей и упругой кожи также помогут простые приемы массажа и гимнастики. Самомассаж лица улучшит кровообращение, уберет отечность и поможет лучше впитаться компонентам уходовых средств, заключила косметолог.

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