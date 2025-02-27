Еда против старения: лучшие продукты для борьбы с морщинами

Такой рацион поможет увлажнить кожу и продлить молодость.

Помидоры, красный болгарский перец, морковь, арбуз и гранат — это продукты, которые помогают бороться с морщинами, увлажняют кожу и стимулируют выработку коллагена. Об этом рассказала врач-дерматолог Нана Носарева в беседе с изданием Газета.ру.

«Отдельного внимания заслуживает гранат, богатый эллаговой кислотой, которая ускоряет обновление клеток. Помимо этого, он содержит около 12 аминокислот, которые участвуют в выработке коллагена и эластина — ключевых белков, отвечающих за упругость кожи», — объяснила эксперт.

Она также добавила, что помидоры и болгарский перец — натуральные источники природных антиоксидантов. В этих продуктах отмечается высокое содержание ликопина и витамина С. Еще один полезный овощ — морковь. Она хорошо влияет на состояние кожи благодаря бета-каротину и витамину А.

Увлажнить и обеспечить здоровый цвет кожи способен арбуз — он богат витаминами А и С. Не будет лишним включить в рацион семена чиа, куркуму, миндальное молоко и гречишный чай. Орехи — источники жирных кислот Омега-3 и витамина Е — защищают кожу и питают ее, а оливковое масло помогает дольше сохранить молодость и упругость — спасибо полезным жирам и витамину Е в составе.

«Не стоит забывать и про жирные сорта рыбы, обогащенные витаминами A и D, а также микроэлементами, улучшающими кровоток и насыщение клеток кислородом. И, конечно, нельзя не упомянуть про авокадо, который способствует разглаживанию морщин и повышает тонус кожи», — подчеркнула врач-дерматолог.

Еще один действенный продукт — льняная каша. Благодаря альфа-линоленовой кислоте в составе она способна придавать лицу естественное сияние.

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