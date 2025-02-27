Еда против старения: лучшие продукты для борьбы с морщинами

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 15 0

Дерматолог Носарева: гранат и болгарский перец борются с морщинами

Россиянам посоветовали лучшие продукты для борьбы с морщинами

Фото: www.globallookpress.com/Thomas Trutschel

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Такой рацион поможет увлажнить кожу и продлить молодость.

Помидоры, красный болгарский перец, морковь, арбуз и гранат — это продукты, которые помогают бороться с морщинами, увлажняют кожу и стимулируют выработку коллагена. Об этом рассказала врач-дерматолог Нана Носарева в беседе с изданием  Газета.ру.

«Отдельного внимания заслуживает гранат, богатый эллаговой кислотой, которая ускоряет обновление клеток. Помимо этого, он содержит около 12 аминокислот, которые участвуют в выработке коллагена и эластина — ключевых белков, отвечающих за упругость кожи», — объяснила эксперт.

Она также добавила, что помидоры и болгарский перец — натуральные источники природных антиоксидантов. В этих продуктах отмечается высокое содержание ликопина и витамина С. Еще один полезный овощ — морковь. Она хорошо влияет на состояние кожи благодаря бета-каротину и витамину А.

Увлажнить и обеспечить здоровый цвет кожи способен арбуз — он богат витаминами А и С. Не будет лишним включить в рацион семена чиа, куркуму, миндальное молоко и гречишный чай. Орехи — источники жирных кислот Омега-3 и витамина Е — защищают кожу и питают ее, а оливковое масло помогает дольше сохранить молодость и упругость — спасибо полезным жирам и витамину Е в составе.

«Не стоит забывать и про жирные сорта рыбы, обогащенные витаминами A и D, а также микроэлементами, улучшающими кровоток и насыщение клеток кислородом. И, конечно, нельзя не упомянуть про авокадо, который способствует разглаживанию морщин и повышает тонус кожи», — подчеркнула врач-дерматолог.

Еще один действенный продукт — льняная каша. Благодаря альфа-линоленовой кислоте в составе она способна придавать лицу естественное сияние.

Ранее 5-tv.ru рассказывал полезные методы ухода за собой дома.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
85.93
-0.70 90.18
-0.76
«Разумные желания»: китайский гороскоп на март 2025 года

Последние новости

5:32
На Пятом канале акция «День добрых дел» для четырехлетней Эмилии
5:22
Еда против старения: лучшие продукты для борьбы с морщинами
5:09
«Перепутали бирку»: Катя Лель рассказала о своей подмене в роддоме
4:49
Дело не в тебе, а во мне: почему не получается влюбиться
4:32
Назовите код: россиян предупредили о новой мошеннической схеме с домофонами
4:16
Мышление бедняка? Почему не получается зарабатывать больше

Сейчас читают

Спрут USAID и «активисты»: как США уничтожили независимую государственность Украины
«У него нет лица»: отец изувеченного собаками ребенка рассказал о его состоянии
«Не жаловалась»: режиссер рассказал о последней роли Добровольской в кино
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год