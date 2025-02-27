НМГ создает бизнес-кластер эфирного телевидения

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 23 0

Это стратегическое решение направлено на укрепление лидерских позиций на ТВ-рынке.

НМГ создает бизнес-кластер эфирного телевидения

Фото: Пресс-служба НМГ

Национальная Медиа Группа (НМГ) объединяет все эфирные телеканалы холдинга в единый кластер эфирного телевидения. Об этом сообщается 27 февраля. Это стратегическое решение направлено на укрепление лидерских позиций на ТВ-рынке.

Создание кластера позволит обеспечить более эффективное управление портфелем телеканалов, входящих в список крупнейших по доле аудитории в стране, а также достичь дополнительной синергии с точки зрения оптимизации затрат и перспектив технологического развития.

Куратором кластера эфирного телевидения выступит первый заместитель гендиректора НМГ Владимир Тюлин. Он также продолжит возглавлять МИЦ «Известия» и телеканал РЕН ТВ.

 

Фото: Пресс-служба НМГ

 

Занимавший позиции заместителя генерального директора НМГ по развлекательному вещанию и генерального директора телеканала СТС Александр Акопов принял решение покинуть холдинг и сфокусироваться на продюсерской и образовательной деятельности. И. о. директора телеканала СТС назначена Ирина Варламова. Ранее она занимала должность заместителя гендиректора «СТС Медиа» по управлению контентом.

Фото: Пресс-служба НМГ

Изменения вступят в силу с 1 марта 2025 года.

Это уже второй бизнес-кластер, созданный в НМГ. Первым в 2024 году был создан НМГ ДОК, специализирующийся на производстве документального кино. Создание бизнес-кластера позволяет обеспечить максимальную гибкость и эффективность процессов при сохранении основной структуры бизнеса и ускорить создание новых продуктов.

«Объединение эфирных телеканалов в единый бизнес-кластер при сохранении и развитии их индивидуальных брендов — это важный шаг для укрепления лидирующих позиций НМГ на ТВ-рынке. Мы стремимся предложить нашим зрителям и рекламодателям лучшие телевизионные продукты в самых разных форматах и жанрах, охватывая все возможные целевые аудитории. Бизнес НМГ все больше диверсифицируется, и сегодня, помимо рынка эфирного телевидения, мы также нацелены на активное присутствие на рынке информации и развлечений в более широком контексте. Мы благодарны Александру Акопову и желаем ему успехов, планируем продолжить сотрудничество с ним как в продюсерском, так и в образовательном направлениях», — сообщила генеральный директор НМГ Светлана Баланова.

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НМГ создает бизнес-кластер эфирного телевидения

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