Автокредитование под прицелом: Центробанк России ужесточает контроль

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Центробанк России ужесточает меры контроля банков при автокредитовании граждан

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Эльвира Набиуллина намерена принять меры для защиты граждан от навязанных платных услуг.

Условия автокредитования могут ужесточить. Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина пригрозила новыми мерами, если клиентам и дальше будут навязывать дорогие услуги при заключении договоров в салонах.

Крупные банки предупреждали партнеров об ответственности за включение невозвратных дополнительных услуг в «тело» автокредитов, а вот десятки мелких финансовых учреждений рекомендации игнорируют.

«На нашей прошлой встрече я говорила о навязывании в автокредитовании. После этого многие банки согласились, что надо менять здесь подходы. Девять банков подписались под специальным меморандумом, но картина в автосалонах от этого принципиально не поменялась. К сожалению, продолжается навязывание кредитом дорогих, но бесполезных для людей услуг, которые считаются оказанными в момент продажи, то есть их вернуть нельзя», — прокомментировала ситуацию глава Центробанка России.

Также Эльвира Набиуллина напомнила, что через день в России заработает новый механизм, нацеленный на борьбу с мошенниками.

С 1 марта граждане смогут устанавливать самозапрет на выдачу кредитов. И, как ожидают в Центробанке, услуга будет востребованной.

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