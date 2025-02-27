Основатель Института Европы РАН Виталий Журкин скончался на 98-м году жизни

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 28 0

В 1990-е годы он выступал против расширения НАТО и изучал современные угрозы для России.

Основатель Института Европы РАН Виталий Журкин скончался на 98-м году жизни

Фото: © РИА Новости/Всеволод Тарасевич

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В возрасте 97 лет ушел из жизни Виталий Журкин, академик, основатель и почетный директор Института Европы Российской академии наук. Об этом стало известно 26 февраля.

Виталий Журкин родился в Москве в 1928 году. В 1946 году он поступил в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД СССР. После окончания института он работал на Гостелерадио и в отделе стран Азии и Африки газеты «Правда», а также руководил ее корреспондентом в Индии.

В 1968 году Виталия Журкина пригласили на работу в Институт США и Канады РАН. Там он начал свою карьеру в качестве заведующего отделом и постепенно поднялся до должности заместителя директора.

В 1987 году Виталий Журкин основал Институт Европы РАН и возглавлял его до 1999 года, после чего получил звание почетного директора, продолжая развивать институт. Благодаря его усилиям институт стал центром, объединяющим ученых-европеистов России.
Научные интересы Виталия Журкина были связаны с военными и гражданскими аспектами безопасности. В 1990-е годы он выступал против расширения НАТО и изучал современные угрозы для России, включая терроризм.

Заслуги Виталия Журкина были отмечены государственными наградами. Он был лауреатом Государственной премии СССР и награжден орденами «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством» и Почета.

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