Знаменитости с детства прививали чувство стиля.

Телеведущей и эксперту по моде Эвелине Хромченко исполняется 54 года. О том, как сложилась судьба знаменитости рассказало информационное агентство URA.RU.

Будущая журналистка родилась в Уфе 27 февраля 1971 года в семье учительницы и экономиста. Девочке с детства прививали умение подавать себя, краситься, сочетать цвета и завершать образ аксессуарами.

В десятилетнем возрасте Эвелина с семьей переехали в Москву. В столице Хромченко начала учиться в гимназии с углубленным изучением английского языка.

Когда Эвелина ходила в четвертый класс, девочке диагностировали близорукость. С тех пор очки стали неотъемлемой частью ее жизни. А со временем этот аксессуар с оправой в форме «кошачий глаз» стал отличительно чертой Хромченко.

После окончания школы будущей эксперт по моде поступила в Московский государственный университет (МГУ) на факультет журналистики. Еще во время получения высшего образования Хромченко начала работать радиоведущей во Всесоюзном комитете по телевидению и радио.

Первое, что связало Эвелину со сферой красоты в профессиональном плане, стала авторская программа для девочек-подростков «Спящая красавица». Позже Хромченко вела на «Авторадио» программу «Подиум». Этот проект был посвящен модным тенденциям.

В 1993 году Эвелина окончила университет, а в 1994-м запустила подростковый модный журнал «Маруся». А еще через год с мужем Александром Шумским основала PR-агентство.

В 1998 году Хромченко была приглашена на должность главного редактора и креативного директора российской версии известного модного журнала L'Officiel. В 2010 году Эвелину из этого издания уволили. Но через несколько месяцев компания «АСТ» выкупила журнал и вернула Хромченко, но уже на должность международного директора.

В 2009 году Эвелина выпустила книгу Russian style, которая получила высокую международную оценку. А в 2013 Хромченко была включена в британский рейтинг самых влиятельных персон модной индустирии Business of Fashion 500.

С 2007 года журналистка стала постоянной ведущей телепрограммы «Модный приговор». Через год в эфире проект получил ТЭФИ. Эвелина с коллегами были признаны лучшими ведущими ток-шоу.

Про личную жизнь Хромченко известно не много. Официально у нее был один муж — Александр Шумской. В этом браке у эксперта по моде родился сын Артем. В 2011 году этот союз распался. В 2014 году Эвелина начала встречаться с художником Дмитрием Семаковым.

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