Евросоюз готовит Грузию к роли плацдарма против России

Эфирная новость 24 0

Евросоюз финансирует оппозицию Грузии для дестабилизации обстановки в стране

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Витвицкий; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

ЕС вмешивается во внутренние дела страны, пытаясь любой ценой удержать ее в сфере своего влияния.

Европейский союз боится «потерять» Грузию и намерен любой ценой сохранить закавказскую республику в орбите своего влияния для возможного противостояния с Россией.

Как сообщила наша Служба внешней разведки (СВР), Еврокомиссия вместо заигрываний с грузинской молодежью переходит к подрывной деятельности в республике. На медийные проекты, нацеленные на массовое «промывание мозгов» студентов, Брюссель готов выдавать по 50 тысяч евро.

Также деньги выделяются на подкуп участников уличных протестов — по образцу киевского евромайдана. Грузинам за участие в шествиях планируют платить по 120 евро в сутки.

Эмиссары ЕС предпримут новую попытку объединить оппозицию против правящей партии «Грузинская мечта». Если же правительство Грузии перекроет канал финансирования через представительство ЕС в Тбилиси, раскачивать ситуацию в республике европейцы планируют через дипломатические структуры в соседней Армении.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
87.70
1.77 92.04
1.86
Мистические энергии: астропрогноз для всех знаков зодиака на март 2025 го...

Последние новости

0:08
Коварные двойники: названы главные признаки поддельных продуктов
23:54
«Большая потеря»: Анатолий Карпов отреагировал на новость о смерти Бориса Спасского
23:38
Евросоюз готовит Грузию к роли плацдарма против России
23:22
Выплаты и льготы: на какие привилегии могут рассчитывать врачи в 2025 году
23:06
Питание и режим: эксперт рассказала, как справиться с метеочувствительностью
22:50
Вслед за сыном: на мать P. Diddy подали в суд

Сейчас читают

Люся Чеботина ждет подарок на 8 марта от таинственного поклонника
«Моя главная обязанность — заниматься детьми»: последнее слово Блиновской в суде
Протест у посольства США в Киеве: украинцы против сделки по полезным ископаемым
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год