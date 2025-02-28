ФСБ предотвратила теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 45 0

ФСБ предотвратила теракт против митрополита Крымского Тихона в Москве

Фото, видео: Ахметов Вадим/ТАСС; 5-tv.ru

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Подозреваемые планировали покинуть страну по поддельным паспортам.

ФСБ предотвратила теракт со стороны украинских спецслужб в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона.

В ходе соответствующих мероприятий в Москве были задержаны два человека — украинец и россиянин, которых в середине прошлого года завербовало ГУР МО Украины через мессенджер Telegram. Уточняется, что они были православными священнослужителями: один — клириком храма Воскресения Христова в Сокольниках, другой был помощником митрополита Тихона в Москве.

Сообщается, что у подозреваемых изъяли самодельное взрывное устройство (СВУ) и два поддельных паспорта граждан Украины.

Во время операции один из задержанных получил возможность контролировать личную переписку митрополита и отслеживать информацию о его потенциальных перемещениях по субъектам государства. Взрывное устройство же мужчины получили через тайник.

Оба задержанных дали признательные показания, возбуждены уголовные дела.

Ранее 5-tv.ru писал, как украинские кураторы обманом вербуют террористов.

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