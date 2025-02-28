Миномет «Тюльпан» уничтожил железобетонный командный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 17 0

Миномет «Тюльпан» уничтожил железобетонный командный пункт ВСУ

Фото, видео: Гердо Владимир/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Украинские боевики продолжают терпеть неудачи на поле боя.

Расчет самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» уничтожил железобетонный командный пункт ВСУ на красноармейском направлении. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

По данным Минобороны РФ, удар был нанесен с открытой огневой позиции осколочно-фугасными снарядами.

Отмечается, что уничтожение железобетонного командного пункта ВСУ облегчило продвижение вперед штурмовикам, а также нарушило управление подразделениями противника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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