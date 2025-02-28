Шойгу прибыл в Пекин для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 40 0

Последний раз секретарь Совбеза РФ посещал Китай в прошлом году.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Пекин на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и главой МИД Китая Ван И прибыл секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу.

«Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Пекин для встречи с высшим руководством Китая. В ходе однодневного визита запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином и членом политбюро ЦК КПК, руководителем канцелярии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел КНР Ван И», — сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

В ходе встреч планируется рассмотреть вопросы, касающиеся двустороннего сотрудничества в области обеспечения безопасности, а также международные и региональные проблемы.

В последний раз секретарь Совбеза РФ посещал Китай с рабочим визитом в прошлом году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Шойгу провел переговоры с главой Минобороны Индонезии Шамсуддином. В Джакарте прошла церемония почетного караула в рамках визита секретаря Совбеза РФ.

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