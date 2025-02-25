Шойгу провел переговоры с главой Минобороны Индонезии Шамсуддином

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Евгения Романова
Евгения Романова 27 0

Церемония развода почетного караула прошла в Джакарте.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу провел переговоры с главой Минобороны Индонезии Шафри Шамсуддином в Джакарте. Кадры с места публикует 5-tv.ru.

В рамках рабочего визита прошли церемония развода почетного караула и возложение цветов к памятнику первого президента Индонезии Ахмеда Сукарно.

Шойгу направился в Джакарту утром 24 февраля. Как сообщала пресс-служба Совбеза, планировалось на встрече обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений России и Индонезии. В том числе темами переговоров стали безопасность и оборона, а также развитие сотрудничества в других областях, представляющих взаимный интерес. Вместе с тем Шойгу и Шамсуддин, как планировалось, обменялись мнениями по международным и региональным проблемам.

В январе 2025 года Индонезия вступила в БРИКС в статусе полноправного члена объединения. Эта республика обладает самым большим населением и крупнейшей экономикой в ​​Юго-Восточной Азии. При этом страна разделяет позицию других участников БРИКС о необходимости реформы институтов глобального управления и вносит позитивный вклад в углубление сотрудничества на Глобальном Юге.

Следует отметить, что организация была основана в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем. Через пять лет к объединению присоединилась ЮАР. В 2024 году в БРИКС вошли Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом аспекты работы по борьбе с терроризмом. Докладчиком выступил директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.

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