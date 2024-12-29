Турист погиб в результате нападения акулы на египетском курорте Марса-Алам

Один турист погиб и еще один получил ранения в результате нападения акулы на египетском курорте Марса-Алам. Об этом сообщило министерство окружающей среды страны.

«Несколько иностранцев подверглись нападению акулы в северном районе Марса-Алам, в результате чего один из них скончался, а другой был ранен и госпитализирован в больницу города Порт-Галиб», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что министр окружающей среды Египта Ясмин Фуад приняла решение на два дня закрыть для купания район, где произошло нападение акулы на людей. Для расследования инцидента создана срочная комиссия.

В свою очередь генконсульство России в Хургаде сообщило, что россиян среди подвергшихся нападению акулы туристов не было. Дипведомство призвало российских граждан при нахождении в воде сохранять бдительность, строго руководствоваться установленными в Египте запретами на купание, дайвинг и рыбалку и неукоснительно соблюдать требования сотрудников отелей и береговой охраны о выходе на сушу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тело пропавшей в Индонезии 68-летней американской туристки спустя две недели обнаружили в желудке пойманной рыбаками акулы.