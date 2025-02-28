Планировали теракт в монастыре: как ФСБ предотвратила покушение на митрополита Тихона

Злоумышленники долго следили за священнослужителем и хотели заложить бомбу под кроватью в его резиденции.

Сотрудники ФСБ предотвратили в Сретинском монастыре столицы. По заданию украинской разведки, взрыв должен был прогреметь в комнате митрополита Тихона, который возглавляет Крымскую митрополию. У задержанных обнаружены компоненты самодельной бомбы. Тесную связь исполнителей теракта с киевским режимом подтверждают и многочисленные переписки.

Кто готовил убийство митрополита, и какое вознаграждение им обещали, подробности рассказывает корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Кадры оперативной съемки. Буднично, без особого шума оперативники ФСБ задерживают в Москве организатора теракта, который мог стать одним из самых резонансных преступлений года. Пикантность ситуации в том, что задержанный — священнослужитель, помощник митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова).

«Я, Попович Денис Евзебиевич, гражданин Украины. Являлся помощником митрополита Тихона. Был завербован сотрудниками ГУР с целью слежки за передвижениями Митрополита Тихона», — сказал на допросе подозреваемый в организации теракта Денис Попович.

Это сначала он только следил за митрополитом, а потом куратор с ником «Тор Штайнар» через Telegram дал задание ликвидировать Тихона Шевкунова. У Поповича в Черновцах осталась мать — сотрудники ГУР пришли к ней. Этим запрещенным приемом и зацепили.

«Это было предложено под угрозой расправы, убийства моих родственников. А впоследствии была поставлена задача найти союзника и ликвидировать митрополита Тихона посредством взрывчатки, которая была нам в виде закладки передана», — признался Денис Попович.

Попович нашел себе подельника. Опубликованы кадры его задержания, это молодой клирик Никита Иванкович. Его шантажировать не пришлось, он пошел на преступление по идейным соображениям. Путь от навальниста* до террориста оказался очень коротким.

«Я, Иванкович Никита Сергеевич, был завербован в середине 2024 года спецслужбами Украины. Была поставлена задача физического уничтожения и покушения на митрополита Крымского Тихона Шевкунова», — рассказал Никита Иванкович.

Он во всем признался под грузом доказательств, но в первые минуты после задержания пытался все отрицать.

— У меня денег на такие телефоны нет. Извините.

— Чей мобильный телефон? Не знаешь? Вот в изголовье твоей кровати лежал телефон, чей он?

— Затрудняюсь вам ответить.

Саперная лопата под кроватью якобы тоже не его.

— Что за лопата у тебя?

— Первый раз вижу.

— Понятые, обратите внимание. Саперная лопата. Давайте мы ее откроем. Посмотрим, есть ли на ней частицы земли хоть какие-то.

Оперативники прочитали переписку в телефоне и увидели там координаты схрона. Стало ясно, зачем была нужна лопата. В яме нашли закопанный контейнер. В нем самодельное взрывное устройство и новые документы. Московский клирик Никита после убийства должен был стать киевлянином Василем Дубенским.

«Что у нас находится в схроне. Получается, здесь упаковка из-под сока, там какой-то флеш-накопитель, то ли какое-то другое радиоустройство и конверт. В конверте у нас два паспорта граждан Украины. Первый паспорт с фотографией, которая изъята в ходе обыска была (Дубенский Василь Олегович) под другими установочными данными. Вы можете что-то по этому поводу пояснить?» — сказал оперативник.

Этот пакет из-под сока, начиненный взрывчаткой, Иванкович и Попович должны были положить под кровать митрополита Тихона в его московской резиденции.

«Покушение было запланировано через приведение в действие самодельного взрывчатого устройства, которое было передано через сеть тайников», — сознался Никита Иванкович.

«Мы должны были ее заложить в жилом помещении митрополита Тихона в Сретенском монастыре в Москве. После выполнения мы должны были покинуть Российскую Федерацию по поддельным документам», — рассказал на допросе Денис Попович.

В телефонных контактах задержанных — 73 украинских абонента. С ними общались сотрудники ГУР, украинские пограничники и даже сотрудники пресс-службы ВСУ. Все они планировали убийство гражданского человека общественно опасным способом, то есть занимались террором.

* Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга