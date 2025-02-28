Вспышка кишечной инфекции в Якутии: Роспотребнадзор устанавливает источник заражения
Роспотребнадзор устанавливает источник заражения после инфекции в Якутии
Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru
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На симптомы пожаловались уже более 70 человек. 20 из них — дети.
Прокуратура Якутска и Роспотребнадзор проводят проверку в республиканском центре реабилитации и спортивной медицины. Там зафиксирована вспышка кишечной инфекции.
На симптомы пожаловались уже 75 человек, более 20-ти из них — это дети. Сейчас с ними работают врачи-инфекционисты.
Точный диагноз будет известен чуть позже. Взяли анализы как у пациентов, так и у сотрудников центра.
Специалисты Роспотребнадзора сейчас пытаются установить источник заражения. Отобраны и отправлены на исследование пробы питьевой воды и еды.
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