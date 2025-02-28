Трамп обвинил Зеленского в неуважении к США

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 67 0

Американский лидер заявил, что глава киевского режима играет с жизнями миллионов людей.

Фото, видео: JIM LO SCALZO / POOL/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским обвинил его в неуважении к США. Видео переговоров опубликовали журналисты Белого дома.

По кадрам видно, что в ходе общения, в котором, помимо лидеров стран, присутствовал вице-президент США Джей Ди Вэнс, стороны перешли на повышенный тон. Заместитель Трампа заметил, что Зеленский должен быть благодарен за оказанную Украине США помощь. В ответ, лидер Незалежной «взорвался», мол, он благодарил Америку уже не раз.

Трамп счел неуважением критику, которую высказал Зеленский в адрес США в Овальном кабинете.

«То, что вы делаете, очень неуважительно по отношению к стране, к этой стране», — заявил президент США.

При этом Трамп сказал Зеленскому, что тот играет с жизнями миллионов людей и с Третьей мировой войной.

Кроме того, Трамп заявил Зеленскому, что тот не имеет права диктовать американской стороне, как ей относиться к конфликту на Украине, который Вашингтон пытается решить.

Ожидается, что стороны в ходе переговоров подпишут сделку по совместной разработке полезных ископаемых на Украине. Министр финансов США Скотт Бессент ранее сообщил, что договор уже согласован, осталось его только скрепить автографами президентов двух стран.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что встреча Трампа и Зеленского началась в Белом доме.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.26
0.56 91.57
-0.47
Чары ретроградной Венеры: любовный гороскоп на март 2025

Последние новости

21:52
Мужчина на электровелосипеде сбил восьмилетнего ребенка в Москве
21:50
«Всегда прошу скидки»: Лиса из BLACKPINK не может оплатить съемки клипов
21:32
Трамп обвинил Зеленского в неуважении к США
21:21
Трамп рассказал о недавнем контакте с Путиным
21:17
«Ваши проблемы начинаются прямо сейчас»: Трамп заявил об отсутствии козырей у Зеленского
21:10
Следил за дорогой: появились кадры из кабины водителя врезавшегося в остановку автобуса в Петербурге

Сейчас читают

В Петербурге врача наказали за спасение пациента
ВСУ бросали оружие: новые кадры освобождения села Погребки бойцами России
Сербские фанаты перед матчем в Белграде спели «Катюшу» в поддержку России
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год