Скрывала болезнь: как прошли последние годы жизни Риммы Марковой

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 31 0

Актриса Римма Маркова не подавала виду, что больна раком

«Поражался ее мужеству»: Житинкин рассказал о Римме Марковой в последние годы

Фото: Джавахадзе Зураб/ТАСС

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В этом году известной артистке могло исполниться 100 лет.

Режиссер и артист Андрей Житинкин поделился тем, какими были последние годы жизни советской и российской актрисы Риммы Марковой. Звезда кино скончалась зимой 2015 года после продолжительной борьбы с онкологией в возрасте 89 лет.

По словам Житинкина, несмотря на серьезное заболевание, Маркова до конца оставалась стойкой и принимала диагноз терпеливо. Она не подавала вида, что больна раком.

Маркова не переставала устраивать встречи с поклонниками и проводила их до самой смерти. Зрительская любовь, вероятнее всего, придавала ей сил.

«Я поражался ее мужеству, она появлялась на публике, шутила, встречалась со зрителями. Она не просила за это денег, потому что для нее это было важно», — рассказал он в беседе с NEWS.ru.

В текущем году у артистки мог быть юбилей — 100 лет, так как она родилась 3 марта 1925 года. Популярность Маркова обрела ближе к 40 годам после участия в кинокартине «Бабье царство». В дальнейшем она снималась все чаще, хотя и получала в основном роли второстепенные и эпизодические роли.

Ранее 5-tv.ru писал, чего перед смертью хотела болеющая раком Римма Маркова.

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