«Невероятный сын»: Илон Маск стал отцом в 14-й раз

Мать мальчика поделилась подробностями в социальных сетях.

Топ-менеджер компании Neuralink Шивон Зилис родила от миллиардера Илона Маска четвертого ребенка. Об этом она сообщила на странице в социальной сети X.

Она уточнила, что наследника бизнесмена зовут Селдон Ликург. Для 53-летнего Маска это уже 14-й ребенок.

«Мы обсудили это с Илоном и, в свете дня рождения прекрасной Аркадии, решили, что лучше просто рассказать о нашем замечательном и невероятном сыне Селдоне Ликурге», — написала Зилис.

Шивон отметила, что у сына золотое сердце. У топ-менеджера Neuralink есть еще трое детей: годовалая дочь Аркадия и близнецы Азур и Страйдер, для которых миллиардер стал донором спермы. Малыши носят его фамилию.

К слову, ранее блогер и политическая активистка Эшли Сент-Клэр заявила, что тоже родила сына от Маска. В настоящий момент она пытается через суд добиться признания его отцом своего ребенка.

Она утверждала, что мальчик был зачат в январе 2024 года во время поездки Маска и Сент-Клэр на остров Сен-Барт. По ее словам, бизнесмен как минимум трижды виделся с предполагаемым наследником. Женщина надеется получить судебное решение, обязывающее Маска пройти тест на отцовство. Сам миллиардер отреагировал на новость емко, написав в социальных сетях слово «Ого».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Илон Маск возглавил список супермиллиардеров.