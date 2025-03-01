«Бабосики и Оскар»: дочь Агаты Муцениеце трогательно поздравила маму

Актриса встретила 36-летие в окружении близких.

Восьмилетняя дочь актрисы Агаты Муцениеце от Павла Прилучного Мия сделала подарок маме на день рождения своими руками. Об этом певица сообщила на своей странице в социальной сети.

Самым важными для мамы девочка посчитала достаточный сон, успешную карьеру и стабильную телефонную связь.

Агата Муцениеце показала трогательную открытку от дочери. Instagram*/agataagata

«Желаю, чтобы у тебя было много бабосиков, был „Оскар“ всего мира, было всегда 100% на телефоне и на наушниках, чтобы была в Париже и Лондоне, там тоже получила „Оскар“, настроение супер-диско-дэнс и спатеньки до 11 утра обязательно!» — написала Мия в самодельной открытке, которую декорировала сердечками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что, по мнению психолога, Муцениеце неверно воспитывала сына Тимофея, с которым у нее разрушились отношения.

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