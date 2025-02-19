Муцениеце была права? Психолог запретила родителям жить «ради детей»

Важно вовремя пройти этап сепарации.

Родитель не должен посвящать всего себя детям. В материале информационного агентства URA.RU психолог Дарья Дугенцова поддержала актрису Агату Муцениеце, которая отделяет свою жизнь от наследников.

В своем видеоблоге артистка призналась, что не готова отдавать всю себя детям. По ее мнению, нужно уметь строить собственную жизнь, так как однажды дети вырастут, создадут собственные семью, а родитель останется ни с чем.

Психолог подтверждает, что быть «одним целым» со своим чадом нужно до трех лет, а потом необходимо взрастить в нем «самость». Поэтому она не видит ничего плохого в высказывании знаменитости.

По словам специалиста, родителям нужно быть рядом с ребенком во время кризисов, а потом суметь отпустить его.

«Первый кризис начинается в год, потом в три, после — в семь, когда уже ребенок начинает ходить в школу, у него появляется своя жизнь. К 18 годам ребенок должен полностью сепарироваться от родителей», — уверена психолог.

Однако многие подписчики Муцениеце негативно отреагировали на слова звезды. Некоторые предположили, что именно из-за такого подхода к воспитанию у артистки разрушились отношения с 12-летним сыном Тимофеем.

Мальчик уже несколько месяцев живет с отцом — актером Павлом Прилучным — и не хочет общаться с матерью.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Погребняк посочувствовала Муцениеце, от которой отвернулся сын.