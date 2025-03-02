Несовершеннолетние выбросили своего ребенка в мусорку в Подмосковье

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 39 0

В Московской области родители-подростки хотели убить ребенка

Фото, видео: Telegram/ГСУ СК России по Московской области/gsuskmosobl; 5-tv.ru

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В Орехово-Зуево 15-летний юноша захотел избавиться от нежеланного сына.

15-летний подросток был задержан в Орехово-Зуево после неудачной попытки убить собственного новорожденного ребенка. Ранее он выбросил младенца в мусорку. Соответствующей информацией поделилась пресс-служба Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Московской области в публикации в своем Telegram-канале.

«Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области в порядке ст. 91 УПК РФ задержан 15-летний подросток. Он подозревается в покушении на убийство своего ребенка (ч.3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — заявили представители ведомства.

На данный момент известно, что еще 26 февраля несовершеннолетняя девушка без врачебного вмешательства родила малыша. Затем она вместе со своим партнером поместила младенца в пакет и выбросила в мусорный контейнер. Спасли от гибели мальчика бдительные местные жители, услышавшие крики из бака.

Обвинение предъявили отцу ребенка.

«Поскольку роженица не достигала возраста наступления уголовной ответственности по ст. 106 УК РФ, она будет поставлена на профилактический учет. В ближайшее время отцу ребенка будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — рассказали о грозящем наказании в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Санкт-Петербурге задержана мать детей-маугли.

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