Задержана мать детей-маугли, найденных в захламленной квартире в Петербурге

Под Петербургом получила развитие история троих муринских маугли, которых несколько дней назад совершенно случайно в пустующей квартире нашли соседи по жилому комплексу. Дети ползали по полу среди мусора, хлама и собственных фекалий.

Казалось бы, речь идет о семье маргиналов, а родители — алкоголики или наркоманы. Но вот тут главная загадка всей этой драмы. Мама троих братьев — терапевт в поликлинике, бабушка — профессор-преподаватель.

Вроде интеллигентные люди… Превратившие свою жизнь и жизнь детей в сплошной кошмар. Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов разбирался в этой ситуации.

Сорокалетняя мать троих детей рассказывает, в каком уходе нуждаются ее мальчики. Все они сейчас в реабилитационном центре. И даже его сотрудники, повидавшие много, под впечатлением от их поведения.

Мама спокойна — то ли привыкла, то ли не видит ничего особенного.

-Маленьких он не обижает. Он просто машинку отберет и все.

— Он машинку отберет и может покусать? Говорите, как есть, пожалуйста.

— Писается?

— Он в памперсе.

Девятилетний мальчик — инвалид. Он не говорит, не реагирует на замечания. Но уже попытался сбежать из центра. Возможно, эти дети сейчас вообще впервые в жизни увидели незнакомых людей и своих сверстников. Они жили в нечеловеческих условиях в одной из многоэтажек ближайшего пригорода Петербурга.

«Открываю дверь, стоит ребенок полностью обголенный. Весь в фекалиях. Ключи бросил, убежал», — рассказывает соседка Ольга Адаменко.

И только так соседи, периодически слышавшие плач и крики за стенкой, смогли попасть в квартиру, и эта история получила огласку. Когда жители дома увидели, что творится внутри — оцепенели. Не квартира, а свалка. Мусор. Горы грязной посуды. Никаких элементарных удобств.

«Ребенок лет пяти лежал на полу. Вокруг ужасно, все разбросано. На стенках размазан кал. Сосед прошел чуть дальше, там был тоже ребенок, который спал», — рассказывает соседка Ольга Адаменко.

По данным СК, мать умышленно лишала детей воды и еды. Они часто оставались без присмотра. При этом самому младшему мальчику пять лет.

Следователи выясняют все детали этой шокирующей истории. Уголовное дело возбуждено по статье «Истязание двух и более несовершеннолетних детей». Мать мальчиков задержана.

Семья поселилась здесь после Нового года. За все это время никто из соседей не видел детей на прогулке.

Эта история шокирует еще больше из-за того, что, по данным наших источников, мальчики из семьи врачей. Бабушка — завотделением поликлиники, уволилась в декабре. Нареканий к ней не было.

Мать — терапевт. Нам удалось связаться с клиникой на Валдае, где она работает по совместительству — удаленно, врачом функциональной диагностики.

«Описывает те исследования, в частности суточное мониторирование пациентов, которые выполнены. У нас претензий к ней не было, выполняет все добросовестно. Я сегодня с ней общался. Она утверждает, что это клевета ее соседей», — говорит главный врач Валдайского многопрофильного медицинского центра Северо-Западного окружного научно-клинического центра ФМБА РФ Антон Повзун.

Известно, что все трое детей от разных отцов, а один вообще рожден от суррогатной матери. Всех передали бабушке. Но вот кадры из ее квартиры — условия для проживания там не лучше. Главный вопрос — куда смотрели ответственные службы? Сотрудники опеки с нами общаться по этому поводу не захотели.

Администрация Всеволожского района Ленобласти дала такой комментарий: «Семья ранее в поле зрения органов профилактики не попадала, имеет регистрацию в Санкт-Петербурге, на территории Мурино находится, с их слов, с 20.02.25. Дети временно помещены в социальное учреждение. Идет разбирательство в сложившейся ситуации».

Оценку работе органов опеки дадут в прокуратуре. На допросе мать заявила, что такой беспорядок в квартире — из-за ребенка-инвалида. Но это, разумеется, никак не оправдывает ее. Судя по всему, дети годами содержались в условиях полной антисанитарии, изолированные от общества. Устанавливается, в какой школе числился старший мальчик — он был на домашнем обучении. Сейчас с ним и его братьями работают врачи и психологи.