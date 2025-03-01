Москвичи почтят память шахматиста Бориса Спасского 4 марта

|
Стефания Чашина
Стефания Чашина 24 0

Церемония прощания с Борисом Спасским состоится в Преображенской церкви 4 марта

Москвичи почтят память шахматиста Бориса Спасского 4 марта

Фото: © РИА Новости/Михаил Мокрушин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Близкие, друзья и коллеги проводят гроссмейстера в последний путь.

В Москве в Преображенской церкви простятся с десятым чемпионом мира по шахматам Борисом Спасским во вторник 4 марта. Соответствующее заявление сделали представители Федерации шахмат России (ФШР) в своем Telegram-канале.

«Церемония прощания с 10-м чемпионом мира по шахматам Борисом Васильевичем Спасским <…> пройдет во вторник 4 марта в Преображенской церкви, которая входит в комплекс храма Христа Спасителя», — говорится в публикации.

В пресс-службе добавили, что желающих посетить церемонию встретят в полдень по местному времени.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 27 февраля Борис Спасский ушел из жизни в возрасте 88 лет. Статуса чемпиона мира он достиг в 32 года. Выступая за сборную СССР, он побеждал на мировом уровне шесть раз.

По возращении из Франции в 2013 году Борис Спасский являлся членом российской сборной по шахматам, представляя честь страны на соревнованиях международного масштаба, и активно популяризировал спорт в стране. В 2018 году он был избран почетным президентом Федерации шахмат России.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.26
0.56 91.57
-0.47
Какая вы кошка по знаку зодиака — гороскоп

Последние новости

0:05
Возбуждены уголовные дела по факту нападения на избирательный участок в Абхазии
23:45
Овечкин снова забил, но «Вашингтон» проиграл: до рекорда Гретцки 10 шайб
23:41
Москвичи почтят память шахматиста Бориса Спасского 4 марта
23:20
«Бабосики и Оскар»: дочь Агаты Муцениеце трогательно поздравила маму
22:58
В кинопарке «Москино» прошла первая церемония бракосочетания
22:40
В Абхазии завершилось голосование во втором туре президентских выборов

Сейчас читают

Найденные останки в чемоданах в Санкт-Петербурге принадлежат мужчине
«Ради работы»: как страдает режиссер Фомин из-за синдрома отложенной жизни
«Связи не решают»: Люся Чеботина рассказала, как достичь успеха
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год