Временные ограничения ввели на работу аэропорта Грозного

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 25 0

Данный шаг предпринят в целях безопасности.

Временные ограничения введены на работу аэропорта в Грозном

Фото: © РИА Новости/Саид Царнаев

Временные ограничения введены на работу аэропорта в Грозном. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в 09:36 МСК временные ограничения введены на работу аэропорта Грозный», — написал он в своем Telegram-канале.

Кореняко отметил, что воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы. Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что аэропорты Казани и Нижнекамска временно приостановили свои полеты. 

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