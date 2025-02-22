Временные ограничения введены в аэропортах Казани и Нижнекамска

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 35 0

Данный шаг предпринят в целях безопасности.

Временные ограничения введены в аэропортах Казани и Нижнекамска

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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Аэропорты Казани и Нижнекамска временно приостановили свои полеты. Об этом сообщили в Росавиации.

«Временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня утром введены в аэропортах Казань и Нижнекамск», – указано в телеграм-канале пресс-секретаря Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артема Кореняко.

Сообщается, что данный шаг был предпринят в целях безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета Van’s RV-7 в районе населенного пункта Новоликеево в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

По данным источника 5-tv.ru, после падения оба пилота были еще живы. Один из них связался с экстренными службами и сообщил, что воздушное судно загорелось. Однако спасти мужчин не удалось — травмы оказались несовместимы с жизнью.

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