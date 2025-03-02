Ты то, что ты ешь: как питание влияет на иммунитет

По словам нутрициолога, организм лучше усваивает питательные вещества, получаемые из натуральных источников, а не из добавок.

Для укрепления иммунитета следует соблюдать сбалансированное питание, а не полагаться на пищевые добавки и «суперфуды». Об этом рассказала технолог-нутрициолог Лилия Федулова в беседе с изданием Газета.ру.

Улучшить иммунную функцию можно с помощью комплексного воздействия питательных веществ, которые регулируют воспалительные процессы и обеспечивают защиту организма. Эксперт привела в пример средиземноморскую диету, которая включает в себя оливковое масло, рыбу, овощи, фрукты и цельнозерновые культуры.

По словам Федуловой, организм лучше усваивает питательные вещества, получаемые из натуральных источников, а не из добавок. Исключением является доказанная нехватка определенных элементов.

«Важно избегать акцента на отдельных суперфудах, так как избыток одних нутриентов может нарушить всасывание других», — отметила она.

Однако Федутова предупредила, что главное не переусердствовать при потреблении отдельных продуктов с выраженными полезными свойствами.

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