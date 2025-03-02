«Ходячая тревога»: Бородина рассказала, как справляется с серьезной психологической проблемой
Ксения Бородина высказалась о борьбе с паническими атаками и тревожности
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Телеведущая призналась, что ей тяжело спокойно жить и работать.
Телеведущая Ксения Бородина в своем личном блоге откровенно рассказала о том, что во время перелетов сталкивается с тревожностью и паническими атаками.
«Раз на раз не приходится. Бывает, что весь полет спокойно, а вот последний раз летели в Москву, и все шесть часов я нервничала. Я не могу понять, от чего это зависит. Но перелеты меня сильно напрягают. Я очень люблю смотреть мир, мне по работе тоже надо летать, но каждый раз это проблема и нервы», — сказала блогер.
По словам Бородиной, она — «ходячая тревога». Проблема превращается в самый настоящий замкнутый круг. Телеведущая не успевает отдохнуть из-за своего напряженного графика, что в свою очередь приводит к нервозности.
Однако Ксения не сдается. Она пытается справиться со своей проблемой с помощью массажей, иголок и капельниц, а подписчикам рекомендует обязательно думать о себе.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Бородина впервые показала будущую свекровь во время отпуска в Омане.
79%
0.56 91.57
-0.47
Нашли ошибку?