«Ходячая тревога»: Бородина рассказала, как справляется с серьезной психологической проблемой

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 39 0

Ксения Бородина высказалась о борьбе с паническими атаками и тревожности

«Ходячая тревога»: Бородина рассказала, как справляется с серьезной психологической проблемой

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Телеведущая призналась, что ей тяжело спокойно жить и работать.

Телеведущая Ксения Бородина в своем личном блоге откровенно рассказала о том, что во время перелетов сталкивается с тревожностью и паническими атаками.

«Раз на раз не приходится. Бывает, что весь полет спокойно, а вот последний раз летели в Москву, и все шесть часов я нервничала. Я не могу понять, от чего это зависит. Но перелеты меня сильно напрягают. Я очень люблю смотреть мир, мне по работе тоже надо летать, но каждый раз это проблема и нервы», — сказала блогер.

По словам Бородиной, она — «ходячая тревога». Проблема превращается в самый настоящий замкнутый круг. Телеведущая не успевает отдохнуть из-за своего напряженного графика, что в свою очередь приводит к нервозности.

Однако Ксения не сдается. Она пытается справиться со своей проблемой с помощью массажей, иголок и капельниц, а подписчикам рекомендует обязательно думать о себе.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Бородина впервые показала будущую свекровь во время отпуска в Омане.

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