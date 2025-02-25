Бородина впервые показала будущую свекровь во время отпуска в Омане

Экс-ведущая «Дома-2» Ксения Бородина устроила приключение для всей своей семьи — будущей семьи, пишет 7Дней.ru. В роскошное путешествие она взяла жениха Николая Сердюкова, дочь подруги-блогера Карины Петросян Матильду, свою дочь Теону от Курбана Омарова, а также маму Инну Булатовну и свекровь (пока еще неофициальную). Судя по видео в сторис Бородиной, представительницы старшего поколения нашли общий язык, они много смеялись и с удовольствием фотографировались вместе.

«Мы взяли с собой мам, чтобы познакомить», — подписала общий снимок телеведущая.

Дружное семейство отправилось в Оман не в полном составе. Старшая дочь Бородиной от первого брака Маруся не смогла поехать, так как не смогла пропустить занятия. Также не было в компании дочери Сердюкова от блогера Алины Акиловой Николь. Девочка, заболела и поэтому осталась дома. Стоит отметить, в прошлом мама не отпускала Николь в заграничную поездку с отцом и его новой избранницей.

«Очень хотели и ждали до последнего, что Николька поправится и полетит с нами, но малышка заболела и не смогла», — поделилась Бородина.

Бородина и Сердюков с дочками и мамами на отдыхе в Омане. Instagram*/borodylia

Звезда познает красоты Омана впервые и с радостью делится впечатлениями с подписчиками. По ее словам, помимо живописных видов и приятного климата в стране семья наслаждается проживанием в лучших отелях, прогулками по местным рынкам и другими развлечениями. Ксения Петросян называет Бородину феей-крестной Матильды и благодарит за шикарный отдых, подаренный девочке.

Бородина и Сердюков встречаются с лета прошлого года, о помолвке они рассказали поклонникам в декабре. Влюбленные активно готовятся к свадьбе. Ранее, писал 5-tv.ru, счастливый жених высказался об их брачном контракте.

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