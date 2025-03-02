«Что-то волосатое»: Волочкова поделилась историей самого необычного подарка

|
Никита Яблочкин
Никита Яблочкин 33 0

Анастасия Волочкова рассказала, что на 8 марта ей дарили котенка

«Началась истерика»: Волочкова поделилась историей самого необычного подарка

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Один из презентов на Международный женский день стал для балерины по-настоящему особенным.

Балерина Анастасия Волочкова вместо ожидаемого пышного букета однажды на 8 марта получила коробку с красным бантом, в которой она нашла шотландского вислоухого котенка.  Об этом знаменитость рассказала Общественной службе новостей.

«Я сразу засунула руку и наткнулась на что-то волосатое, испугалась даже, аж истерика началась. Но оказалось, что это была маленькая шотландская вислоухая кошечка», — отмечает балерина.

Своему пушистому другу звезда решила дать кличку Снежок из-за его белой мордочки. Анастасия рассказала, что «мурлыкающее чудо» стало ее самым лучшим подарком в Международный женский день. Однако, где находится котенок в настоящее время, балерина не уточнила.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько зарабатывает Анастасия Волочкова.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.26
0.56 91.57
-0.47
Мощное преображение: любовный гороскоп на весну 2025

Последние новости

18:50
«Углубляющийся раскол»: США могут вывести из Европы около 20 тысяч военных
18:31
«Стала его уговаривать»: очевидица об инциденте со спасавшимся от отчима мальчиком в Перми
18:10
Два человека погибли при пожаре в частном доме в Нижегородской области
17:52
«Что-то волосатое»: Волочкова поделилась историей самого необычного подарка
17:34
Очевидцы сообщили о стрельбе в торговом центре в Мытищах
17:10
Не наедитесь: какие овощи не помогут насытить организм клетчаткой

Сейчас читают

На очереди Малая Локня: ВС РФ уверено освобождают Курскую область от ВСУ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 марта, для всех знаков зодиака
Протест у посольства США в Киеве: украинцы против сделки по полезным ископаемым
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год