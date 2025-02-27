«Хорошие гонорары»: как Анастасия Волочкова зарабатывает деньги

А вот личные проекты не приносят знаменитости доход.

Больше миллиона рублей в месяц зарабатывает заслуженная артистка России Анастасия Волочкова. Об этом рассказала сама балерина в интервью на YouTube-канале телеведущей Салтае.

По словам Волочковой, основной доход ей приносит участие в программах на ТВ.

«Я зарабатываю деньги, чтобы нести расходы на съемки, рекламу. Телевизионные каналы платят мне хорошие гонорары, потому что я даю большие рейтинги, еще я получаю гонорары за рекламу, творческие вечера», — объяснила Анастасия.

А вот личные проекты финансовое благополучие Волочковой не улучшают. Она создает их на собственные деньги, часто себе в убыток. Ведь многие из них бесплатные.

Балерина также ответила на обвинения со стороны общественности в алкоголизме. Артистка заявила, что ей не важно мнение «диванных критиков». Но все же пояснила, что старается поддерживать форму, поэтому тренируется по три часа в день в балетном зале.

«Может ли алкоголик проводить столько времени на тренировках?» — спрашивает Анастасия.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова обвинила супругу бывшего мужа в пиаре на свадьбе своей дочери Ариадны.