Зеленский встретился с королем Великобритании Карлом III

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 67 0

Глава киевского режима прибыл в резиденцию британского монарха на вертолете.

Зеленский встретился с королем Великобритании Карлом III

Фото: Telegram/IZ.RU/izvestia

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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Великобританию встретился с королем Карлом III. Об этом сообщает Sky News.

По данным телеканала, встреча прошла в поместье Сандрингем в Норфолке, куда Зеленского доставил вертолет из особняка Ланкастер-хаус в центре Лондона, где проходил международный саммит по безопасности.

Сообщается, что Карл III лично встретил Зеленского, после чего они немного пообщались, сфотографировались и прошли внутрь поместья.

До этого Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, который заверил его, что Лондон будет поддерживать Киев, пока это необходимо. Политик также заявил, что Великобритания намерена добиться мира на Украине, и этот мир будет основан «на суверенитете и безопасности».

Кроме того, стороны подписали кредитный договор, согласно которому финансовая помощь Украине поступит за счет доходов от замороженных российских активов. Соглашение подразумевает предоставление Украине 2,26 миллиарда фунтов стерлингов (более 251 миллиарда рублей) на закупку оборонных материалов.

Средства предоставляются на 30 лет и будут поступать тремя ежегодными платежами по 752 миллиона фунтов стерлингов. Первый из них Украина получит уже в конце следующей недели. По словам главы киевского режима, эти деньги будут потрачены на производство оружия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Британия и Франция намерены представить США план по урегулированию конфликта на Украине.

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