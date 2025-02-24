В США огромная горная система начала «уходить» под землю

Неужели грядет природная катастрофа?

В горной системе Сьерра-Невада в США произошло необычное явление: значительная часть гор буквально начала «уходить» под землю. Геологи связывают этот процесс с активными тектоническими движениями в регионе, где сталкиваются две гигантские плиты земной коры — Тихоокеанская и Североамериканская. Об этом пишет научный журнал Live Science.

Как объясняет геолог из Университета Колорадо Вера Шульте-Пелкум, это явление можно сравнить с погружением корабля в воду. Землетрясения, происходящие в этом районе, играют ключевую роль в процессе. Вдобавок, горные породы создают невероятное давление, заставляя земную кору проваливаться под собственным весом.

Этот процесс приводит к образованию необычного рельефа: в Сьерра-Неваде формируются глубокие ущелья, долины и горные хребты. Однако, помимо визуальных изменений, ученые предупреждают, что такие тектонические процессы могут увеличить частоту землетрясений и вызвать вулканическую активность в будущем.

Ситуация в регионе остается под пристальным вниманием экспертов.

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