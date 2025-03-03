Собянин: число больниц с вертолетными площадками в Москве будет увеличиваться

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 21 0

Сейчас в парке Московского авиацентра пять санитарных вертолетов. Они могут прибыть в любое место города в среднем за 10–15 минут.

Собянин: число больниц с вертолетными площадками в Москве будет увеличиваться

Фото: mos.ru

На территории городской клинической больницы имени В. В. Вересаева в Дмитровском районе появилась вертолетная площадка. Она полностью готова к эксплуатации круглые сутки. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале.

«Здесь есть диспетчерский пункт, специальное светотехническое оснащение, стойка для размещения метеооборудования и ветроуказателя. Количество таких площадок при больницах будем постепенно увеличивать», — отметил мэр Москвы.

Сейчас в парке Московского авиацентра пять санитарных вертолетов. Они способны прибыть в любое место города в среднем за 10–15 минут. Специалисты начинают лечение прямо в воздухе.

С начала работы санитарной авиации пилоты доставили в больницы 7,5 тысячи пострадавших и больных, а за 2024 год — более 300 пациентов.

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