Чемпион мира по мотогонкам попал под колеса мотоцикла

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Спортсмены столкнулись на льду со время соревнований в Уфе.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Кадры страшной аварии на Чемпионате России по мотогонкам в Уфе, где во время финального заезда один из участников на огромной скорости задел ограждение трассы, потерял управление и упал прямо под колеса мотоцикла другого спортсмена. Обоих отбросило в разные стороны!

Пострадавший гонщик — Игорь Кононов — двукратный чемпион России и мира в командном зачете. Сейчас ему оказывают помощь врачи. По предварительным данным, у спортсмена различные травмы, в том числе перелом позвоночника.

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