В ДТП под Иркутском погиб один человек и пострадали еще девять
Водитель не справился с управлением и «вылетел на встречку».
Фото, видео: 5-tv.ru
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Один человек погиб и еще девять пострадали в крупном ДТП в Иркутской области. На федеральной трассе легковушка врезалась в микроавтобус.
Владелец универсала не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Водитель фургона пытался избежать столкновения, но не смог.
Удар был такой силы, что виновник происшествия скончался на месте, его попутчика увезли на машине скорой помощи. С серьезными травмами в больницу также забрали водителя и пассажиров микроавтобуса.
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