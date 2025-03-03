В ДТП под Иркутском погиб один человек и пострадали еще девять

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Водитель не справился с управлением и «вылетел на встречку».

Фото, видео: 5-tv.ru

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Один человек погиб и еще девять пострадали в крупном ДТП в Иркутской области. На федеральной трассе легковушка врезалась в микроавтобус.

Владелец универсала не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Водитель фургона пытался избежать столкновения, но не смог.

Удар был такой силы, что виновник происшествия скончался на месте, его попутчика увезли на машине скорой помощи. С серьезными травмами в больницу также забрали водителя и пассажиров микроавтобуса.

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В ДТП под Иркутском погиб один человек и пострадали еще девять

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