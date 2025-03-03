Блокада Газы: страны Ближнего Востока осудили блокировку гуманитарной помощи

Израиль нанес новые удары по анклаву. Арабские страны выразили неодобрение действиям Тель-Авива, назвав их нарушением соглашения о прекращении огня.

Страны Ближнего Востока резко осудили решение Израиля перекрыть все поставки гуманитарной помощи в Сектор Газа.

Катар, Египет и Саудовская Аравия назвали это грубым нарушением соглашения о прекращении огня и норм международного права.

В Каире подчеркнули: неприемлемо использовать гуманитарные поставки как инструмент давления, особенно в священный для мусульман месяц Рамадан. Египет также заявил, что работает над возобновлением ввоза помощи в Газу.

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля — Прим. ред.) заблокировал КПП на границе с палестинским анклавом, объяснив это тем, что в ХАМАС отказались от нового плана по прекращению огня, предложенного Соединенным Штатами Америки.

В свою очередь, палестинское движение обвиняет Тель-Авив в срыве предыдущих договоренностей, согласно которым должны были стартовать переговоры о втором и третьем этапах сделки. Они как раз подразумевают полную остановку войны. Американский же вариант предполагает продление временного перемирия.

Армия Израиля несколько часов назад заявила о новых ударах с воздуха по Сектору Газа. Утверждают, что точечно уничтожали боевиков на севере и юге анклава.