От торшера до тюльпана: лучшие образы на красной дорожке «Оскара-2025»

Многие зрители ежегодно смотрят церемонию не только ради того, чтобы узнать имена победителей, но и чтобы насладиться нарядами знаменитостей.

В Лос-Анджелесе несколько часов назад завершилась церемония награждения премии «Оскар». Только в этот раз само награждение затмил выход звезд на красную дорожку. Голливудские знаменитости в этом году на славу постарались. Одни выбирали наряды больше похожие на предметы интерьера, другие покоряли зрителей замысловатым маникюром, а кое-кто нарядился так, что даже стал похож на героя песни Наташи Королевой. О самых невероятных образах красной дорожки рассказала корреспондент «Известий» Анна Ничуговская.

На красную ковровую дорожку «Оскара» мечтает попасть каждый, кто причастен к миру кинематографа. Под прицелами сотен камер нужно не просто сиять — покорять публику изысканными нарядами.

Одной из первых перед фотографами появилась Ариана Гранде — выглядит будто добрая волшебница, что хорошо перекликается с ее ролью в фильме «Злая». Облегающий лиф переходит в эффектную волнистую линию талии. Юбка выполнена из тюля с тысячами кристальных пайеток. Вот только в соцсетях платье сравнивают с торшером для гостиной.

Напарница Арианы по съемочной площадке Синтия Эриво, наоборот, напоминает ведьму. Но больше зрителей привлекло не объемное темно-зеленое платье, а сказочный маникюр. Ногти украсили эффектные 3D детали — часы и золотые цепи.

Одной из главных звезд 97-й кинопремии стала Деми Мур. 62-летняя актриса поразила поклонников прекрасной фигурой в обтягивающем сияющем платье.

Кинодивы привлекают внимание прессы не только образами. Холли Берри в шикарном платье, напоминающим разбитое стекло, поцеловала Эдриана Броуди в губы прямо на глазах у его девушки, бывшей жены Харви Вайнштейна.

Актеры воссоздали скандальный поцелуй 2003 года. Тогда Эдриан получил статуэтку за роль в фильме «Пианист». Видимо, поцелуй действительно счастливый — Броуди снова стал лучшим актером, сыграв в фильме «Бруталист». Это второй его Оскар, и снова за картину о холокосте.

Тимоти Шаламе хоть и не получил статуэтку, но вау-эффект на публику произвел. На красной дорожке он появился в пастельно-желтом костюме. Образ вызвал неоднозначные эмоции, а в Интернете его уже окрестили «тюльпаном из песни Наташи Королевой».

В числе хейтеров Тимоти неожиданно оказался и Адам Сэндлер. Как пишут в СМИ, он посоветовал Тимоти снять ужасный костюм, хотя сам пришел на церемонию в худи и шортах.

А вот Юра Борисов на публике появился в шикарном черном смокинге. Перед камерами позировал вместе с супругой Анной Шевчук. Юра — первый российский актер, номинированный на Оскар. Внимание Голливуда он привлек после роли в фильме «Анора». Но главная интрига для российских фанатов обернулась разочарованием.

«И „Оскар“ получает Киран Калкин», — объявил Роберт Дауни младший, актер, ведущий премии.

Награду за лучшую мужскую роль второго плана получил Киран Калкин. Он сыграл в фильме «Настоящая боль».

А Роберт Дауни младший все-таки отметил игру Юры Борисова.

«Юра Борисов, ты где? А вот и он. Разве он не был великолепен в „Аноре“? В роли послушного совестливого гангстера? Прорывная роль, добро пожаловать в высшую лигу, брат, тебя ждет блестящее будущее!», — отметил ведущий.

Хоть Юра Борисов и не получил заветную статуэтку, но на сцену все-таки вышел.

Драма «Анора» стала лучшим фильмом. Картина о молодой стриптизерше из Бруклина, которая хотела стать женой сына русского олигарха, завоевала пять статуэток.

Майки Медисон обошла Деми Мур и получила премию за лучшую женскую роль.