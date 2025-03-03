В Перми возбудили уголовное дело после избиения ребенка отчимом

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 39 0

Мужчина систематически поднимал руку на пасынка и даже пытался его утопить.

Фото, видео: Telegram/СУ СК России по Пермскому краю/su_skr59; 5-tv.ru

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В Перми по факту избиения ребенка отчимом было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) России по Пермскому краю.

На днях мальчик выбежал в домашней одежде на улицу и стал звать на помощь из-за того, что они вместе с мамой подверглись избиению со стороны отчима. Оказалось, что мужчина систематически поднимал руку на пасынка и даже попытался его утопить.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по факту истязания несовершеннолетнего.

«Мужчина задержан следователями, следователями готовится ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», — говорится в сообщении.

Следствие находится под контролем руководителя следственного управления СК по Пермскому краю Дениса Головкина. При этом, как отметила уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова, мальчик находится в удовлетворительном состоянии. Семья на учете комиссии по делам несовершеннолетних не состояла.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Москве трехлетнего ребенка нашли одного в захламленной квартире.

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