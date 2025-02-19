Трехлетнего ребенка нашли одного в захламленной квартире в Москве

В Москве трехлетнего ребенка нашли одного в захламленной квартире. Плач брошенного мальчика услышали соседи и забили тревогу. Об этом сообщили в прокуратуре столицы.

В доме на Боровском шоссе в одной из квартир была открыта дверь и слышался детский плач. Соседи зашли в помещение, опасаясь за малыша, и увидели в захламленной квартире трехлетнего мальчика, который был совершенно один.

Известно, что его 36-летняя мать уже привлекалась к ответственности за ненадлежащие выполнение родительских обязанностей. На данный момент ее местонахождение устанавливается.

Мальчик находится у сотрудников специализированного учреждения, он в безопасности.

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