Трехлетнего ребенка нашли одного в захламленной квартире в Москве

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 43 0

Мать малыша разыскивают.

Трехлетнего ребенка нашли одного в захламленной квартире в Москве

Фото: Telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/moscowproc

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В Москве трехлетнего ребенка нашли одного в захламленной квартире. Плач брошенного мальчика услышали соседи и забили тревогу. Об этом сообщили в прокуратуре столицы.

В доме на Боровском шоссе в одной из квартир была открыта дверь и слышался детский плач. Соседи зашли в помещение, опасаясь за малыша, и увидели в захламленной квартире трехлетнего мальчика, который был совершенно один.

Известно, что его 36-летняя мать уже привлекалась к ответственности за ненадлежащие выполнение родительских обязанностей. На данный момент ее местонахождение устанавливается.

Мальчик находится у сотрудников специализированного учреждения, он в безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина из Алжира три года преследует бывшую жену и сына. Страшная семейная драма разыгралась в Москве. Этот кошмар длится уже несколько лет и с каждым разом угрозы и методы становятся все опаснее.

Трехлетнего ребенка нашли одного в захламленной квартире в Москве

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Фото: Telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/moscowproc

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Фото: Telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/moscowproc

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Фото: Telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/moscowproc

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Фото: Telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/moscowproc

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Фото: Telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/moscowproc

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