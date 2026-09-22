Путин поздравил президента Туркменистана Бердымухамедова с днем рождения

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 26 0

В свою очередь, глава дружественного государства отметил успешное проведение парламентских выборов в России.

Путин поздравил президента Туркменистана

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

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Президент России Владимир Путин поздравил главу Туркменистана Сердара Бердымухамедова с днем рождения. Об этом проинформировали на официальном сайте Кремля.

В свою очередь, президент дружественного государства поздравил российского лидера с успешным проведением парламентских выборов.

«Лидеры выразили удовлетворение высоким уровнем российско-туркменских отношений, стратегического партнерства и подтвердили взаимный настрой на их дальнейшее всестороннее развитие», — говорится в сообщении Кремля.

Там также отметили, что президенты в свой беседе коснулись подготовки предстоящего заседания Совета глав государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ). Мероприятие должно пройти в начале октября. Его председателем станет лидер Туркменистана.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин поздравил с днем рождения премьер-министра Индии Нарендру Моди. В своем послании российский лидер назвал зарубежного коллегу дорогим другом. Кроме того, Путин подчеркнул, что Моди пользуется большим уважением среди соотечественников и высоким авторитетом на мировой арене.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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