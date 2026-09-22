В Тамбовской области из-за последствий атаки БПЛА отменили занятия в школе

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 33 0

Также временно ограничили движение по трем улицам.

Атака БПЛА на Тамбовскую область: в школе отменили занятия

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Василиса Пушкарева

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В городе Рассказово Тамбовской области отменили занятия в школе № 3 после атаки беспилотников. Об этом сообщила глава города Вера Соколова в канале в мессенджере МАКС.

По ее словам, из-за проведения необходимых мероприятий оперативными службами в зону оцепления попал третий корпус образовательного учреждения. В связи с этим занятия 22 сентября отменили.

Также в городе временно ограничили движение по трем улицам — Куйбышева, Маяковского и Воронежской. На этих территориях работают правоохранители и экстренные службы.

Соколова отметила, что принятые меры связаны с обеспечением безопасности жителей. Она призвала горожан учитывать временные ограничения при планировании маршрутов и сообщила, что ситуация находится под контролем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате атаки БПЛА на Самарскую область погиб один человек, еще четверо получили ранения. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь в региональных учреждениях. На месте происшествия работают экстренные службы. Для ликвидации последствий атаки создан оперативный штаб.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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