Настоящие герои: в Москве прошел предпремьерный показ сериала «Спецы»

В Москве прошел предпремьерный показ сериала «Спецы»

В Культурном центре ФСБ России прошел предпремьерный показ сериала «Спецы». Это большая работа, посвященная трудовым будням отечественных спецслужб. Для съемочной группы проекта это, пожалуй, самый серьезный экзамен. Среди зрителей — те, кого не провести киношными трюками. Они знают все о работе спецназа, потому что они и есть — элита спецподразделений.

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В зале собрались ветераны и действующие сотрудники. Их лица нельзя показывать, их имена засекречены, но именно от них подчас зависит судьба страны и тысячи жизней. Сериал Спецы — первая попытка честно и подробно рассказать о героях, которые среди нас.

В центре повествования сериала «Спецы» команда из семи офицеров спецназа ФСБ. Главные роли исполнили уже полюбившиеся публике артисты. Вместе с ними зритель пройдет путь от первых заданий до самых рискованных операций.

«Они служат, они кладут жизнь, они это делают не за деньги, они жертвуют собой, возможно, жертвуют своим благополучием», — сказал актер Вячеслав Пронин, исполнивший роль Мотора в сериале «Спецы».

Сериал «Спецы» состоит из 16 серий. В основе каждого лежат реальные операции ФСБ. Об этих события страна узнавала из новостей. Память о них до сих пор жива — Норд-Ост, взрыв в Домодедово, Невский экспресс, Крымская весна. Но лишь теперь зрители узнают неизвестные широкой публике подробности.

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Сценаристы работали в тесном контакте с контрразведчиками. И это — как отметил гендиректор РЕН-ТВ и генеральный продюсер «Спецов» Владимир Тюлин — делает проект действительно уникальным.

«Этот фильм очень появился вовремя. стране не хватает героев, детям не хватает героев, на которых можно было бы ориентироваться. <…>. Мы надеемся, что нашей творческой группе удалось попасть в эти ожидания и появятся и появились те люди, те герои, на которых хочется равняться», — сказал Владимир Тюлин.

Перед тем как приступить к съемкам в сериале «Спецы» актеры прошли специальную подготовку. Они учились работать в экипировке, двигаться в группе и выдерживать колоссальные физические нагрузки.

«Мы тонули в воде, горели рядом с фалькатусом (опытный бронеавтомобиль. — Прим.ред.), сидели в горах в 40-градусную жару, сидели в ленинградской области в 30-градусный мороз», — рассказал актер Дмитрий Пчела, исполнивший в «Спецах» роль Ската.

Актерам так точно удалось держать баланс между документальной реконструкцией и художественным вымыслом, что в происходящее поверили даже те, кто многие годы изучает организованную преступность.

НМГ Кинопрокат

Преподаватель МГИМО и исследователь борьбы с терроризмом Александр Смирнов, который присутствовал на предпремьерном показе, рассказал, что от увиденного на экране у него перехватывало дыхание.

«Фильм просто великолепный, он держит в напряжении», — сказал он, отметив, что работа сотрудников спецслужб была показана очень достоверно.

На предпремьерном показе также присутствовали две курсантки военно-патриотического центра «Вымпел» Екатерина Весельева и Ксения Романова. Им также понравились «Спецы».

«Всегда нужны люди, которые готовы постоять за других людей, у которых в приоритете будет не своя жизнь, а жизнь мирных людей», — сказала Ксения Романова.

«Спецы» — это больше, чем просто боевик. Под каждым бронежилетом скрывается живой человек со своими страхами, надеждами и близкими, которые смирились и с внезапным отъездами, и с тревожным ожиданием. Именно эта — человеческая линия — тронула героя России и ветерана легендарного вымпела Сергея Шаврина.

«Мы всегда не договаривали правду, где мы, наши семьи не знали, после возвращения из командировки жене сотруднице сказал — через неделю будь готова, в этом зале мне вручали звезду героя. Ты же сказал, что ты был на продовольственном складе, печенье перекладывал, — хорошо перекладывал», — рассказал Сергей Шаврин.

Сериал «Спецы» выйдет в октябре на канале РЕН-ТВ.

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