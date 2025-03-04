Весенняя угроза: в Дагестане глыба льда едва не убила женщину с ребенком

Управляющая компания может быть привлечена к ответственности за халатность.

В Дагестане возбудили уголовное дело по факту падения гигантской ледяной глыбы на пожилую женщину с младенцем. Сейчас пенсионерка находится в больнице, она только недавно пришла в сознание.

Удар был огромной силы, поэтому чудо, что она вообще выжила. И самое страшное, что это далеко не первый случай за этот зимний сезон.

Теперь отвечать за инцидент, скорее всего, придется управляющей компании. Вот только привлечь ее к ответственности, возможно, будет непросто.

Почему — разбиралась корреспондент «Известий» Кристина Морозова.

Появились первые кадры из больницы. 63-летняя женщина, которую накрыло ледяной глыбой, по словам врачей, очень слаба. Болит голова, и она почти ничего не помнит.

«Я вышла из подъезда, я смотрела сверху тоже, особо близко не было. Внучка тоже была на руках и потом больше ничего не поняла», — рассказала пострадавшая Хадижат Ибрагимова.

Вместе с 11-месячной внучкой пенсионерка вышла из подъезда. Прошла вдоль дома всего несколько шагов, затем — резкий удар сверху.

За кадром слышно, как по улице раздается громкий детский плач. Малышка чудом отделалась царапинами. Весь удар на себя приняла пожилая женщина. У нее множественные травмы головы.

«У нее имеется линейный перелом, открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга легкой степени, эпидуральная гематома. Если нарастание будет эпидуральной гематомы, симптоматика, тогда применяется хирургическое лечение», — заявил заведующий отделением нейрохирургии республиканской клинической больницы скорой помощи Дагестана Магомед Хизбулаев.

Глыба льда могла сорваться с кондиционера. Это предварительные данные. Известно, что дом, откуда отлетела наледь, не был введен в эксплуатацию. Однако в апреле прошлого года за многоэтажкой по конкурсу закрепили управляющую компанию.

«Кто виноват, еще раз проверьте у себя там, кому был поручен именно этот дом и вокруг этого дома территория, кому была поручена, какая управляющая компания недоработала — тоже проследить», — заявил глава Махачкалы Юсуп Умавов.

По данным Минздрава, 36% всех травм зимой приходится на гололед, падение снега и сосулек.

В Санкт-Петербурге на январских праздниках ледяная глыба разбила лицо работнику шиномонтажа. От удара он упал прямо под колеса скорой помощи.

В Кирове гигантская сосулька накрыла школьника.

А во Владимире от трагедии спасли буквально сантиметры. Гигантский ледяной кусок, сорвавшийся с крыши многоэтажки, чуть было не упал на пенсионерку. Чтобы над головами не нависала ледяная угроза, управляющие компании — это их зона ответственности, должны своевременно сбивать наледь.

«Это стопроцентная ответственность управляющей организации. А вот если глыба льда упала с кондиционера, то это личная ответственность собственника этого кондиционера. Не управляющая компания на фасаде этот кондиционер вешала. Более того, никто, я уверена, не спрашивал разрешения управляющей компании на такое навесное оборудование на фасаде. Это было всегда опасно», — заявила исполнительный директор «Межрегиональной гильдии управляющих компаний ЖКХ» Вера Москвина.

Да и согласно Жилищному кодексу РФ ответственность, за кондиционер и его обслуживание несет владелец, то есть жилец. Но и тут не все так прозрачно.

«Но если разобраться в документах, то есть предупреждала ли управляющая компания о наличии тех самых опасных сосулек, какие-либо предписания об угрозе жизни граждан. В связи с этим будет спорный момент, и выиграет та сторона, чьи доводы и чьи аргументы будут более весомыми», — рассказал член Ассоциации юристов России Владимир Тарасов.

В Дагестане уже возбудили уголовное дело по статье «халатность». Изучив всю документацию, станет понятно, кто виноват и кто будет выплачивать компенсацию пострадавшим. По словам юристов, это не меньше миллиона рублей.