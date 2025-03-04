«Судьба решила за меня»: Татьяна Сергаева о знакомстве со спортом с рождения

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 36 0

Татьяна Сергаева стала заниматься художественной гимнастикой благодаря маме

«Судьба решила за меня»: Татьяна Сергаева о знакомстве со спортом с рождения

Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский

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Тренер сборной России познакомилась с миром гимнастики благодаря своей маме.

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева раскрыла, что познакомилась с этим спортом еще до своего рождения благодаря маме. Об этом она рассказала в беседе с изданием «Спорт-Экспресс».

Спорт в семье Сергаевой был едва не семейным делом. Ее отец Владислав Тишин являлся тренером по лыжным гонкам, а мама Наталья — прекрасной гимнасткой, которая десять лет находилась в сборной СССР, а позже стала судьей и тренером на Олимпиаде-2004 в Афинах.

«В те времена гимнастки заканчивали намного позже, чем сейчас. Ну и гимнастика была другая. На одном из стартов она выступала, будучи беременной мной. Никому не призналась, потому что ее сильно просили помочь команде. Сказала: „Ну надо так надо“ — и вместе со мной пошла на старт. Судьба сама решила за меня. Я познакомилась с этим видом спорта раньше, чем начала ходить», — ответила Сергаева.

После рождения дочери Наталья продолжила заниматься спортом. Выступала и брала с собой дочь на соревнования. По словам Татьяны, после того, когда жизнь вечно вертится вокруг гимнастики, ничем другим заниматься у нее не оставалось выбора.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что российская теннисистка Мирра Андреева в возрасте 17 лет стала самой молодой победительницей турнира WTA-1000, который прошел в Дубае.

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