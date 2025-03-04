«Будем доказывать»: Сергаева назвала своей целью помочь гимнасткам вернуться на мировую арену

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 33 0

Тренер уверена — когда девочки начнут чувствовать мощную защиту тех, кто с ними работал, им будет легче выходить на международный уровень.

«Будем доказывать»: Сергаева назвала своей целью помочь гимнасткам вернуться на мировую арену

Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева в интервью «СЭ» заявила, что ее основаная цель на профессональном поприще — помочь россиянкам вернуть места, которые они занимали до начала санкций.

«Надо понимать, что какое-то время мы были изолированы. Международные старты проходили без нас. В этом сложность. Сейчас на следующий олимпийский цикл вводятся новые, кардинально другие правила», — отметила тренер.

По словам Сергаевой, сейчас идет направление на творчество, упор на артистизм. Международная федерация идет навстречу зрителям, чтобы они получали удовольствие от того, что видят. По этой причине будет формироватся новая команда, упражнения скорректируют.

«Не стану вдаваться в детали, но моя главная задача — создать мощный тренерский коллектив. И не только тренерский — команду людей, которые будут работать со спортсменами. Это и врачи, и научная бригада, и психологи. Наша цель — помочь девочкам выйти на международную арену с высоко поднятой головой. Потому что спустя такой большой промежуток времени будет трудно», — призналась Татьяна Сергаева.

Тренер уверена — когда девочки начнут чувствовать мощную защиту тех, кто с ними работал, им будет легче выходить на международный уровень и демонстрировать то, что сборная России по-прежнему на том же высоком уровне, на каком была раньше.

«Будем доказывать международному сообществу, что мы все так же сильны», — подытожил тренер.

О назначении Сергаевой на пост главного тренера национальной сборной 22 февраля сообщил президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров на церемонии награждения на чемпионате России.

Татьяна Сергаева — мастер спорта СССР по художественной гимнастике, заслуженный тренер России. Среди ее учениц — олимпийские чемпионки Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Мария Толкачева.

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