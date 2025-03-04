Передача опыта: Сергаева предложила трехуровневую систему сборной по художественной гимнастике

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 24 0

Сергаева: система сборной по художественной гимнастике может быть трехуровневой

Сергаева предложила трехуровневую систему сборной по художественной гимнастике

Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тренер планирует проводить серию сборов по просмотру детей, чтобы они могли показать себя на официальных стартах.

Трехуровневую систему, которая будет состоять из старшей, юниорской и преюниорской команд, можно внедрить в сборную России по художественной гимнастике. Об этом рассказала главный тренер сборной Татьяна Сергаева в беседе с газетой «Спорт-Экспресс».

«Будет старшая команда, где работают известные именитые топ-гимнастки. Будет юниорская команда, которая будет все время меняться, потому что появляются новые спортсменки. И будет преюниорская команда, с которой надо, на мой взгляд, очень серьезно работать, потому что преюниоры — очень подвижная категория», — объяснила она.

По ее мнению, в такой системе обязательно будет «преемственность поколений», то есть передача опыта. Также Сергаева уверена, что стоит проводить серию сборов по просмотру детей, чтобы они могли показать себя на официальных стартах.

О назначении Сергаевой на пост главного тренера национальной сборной 22 февраля сообщил президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров на церемонии награждения на чемпионате России.

Татьяна Сергаева — мастер спорта СССР по художественной гимнастике, заслуженный тренер России. Среди ее учениц — олимпийские чемпионки Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Мария Толкачева.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергаева назвала своей целью помочь гимнасткам вернуться на мировую арену.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
89.25
0.99 92.85
1.28
Ловушка для жадных: финансовый гороскоп на весну 2025

Последние новости

9:18
Кладезь витаминов и минералов: какие продукты наиболее полезны для печени
9:08
«Ни в какие рамки»: Сергаева призвала усилить контроль над тренерами
9:01
Отлетели на несколько метров: в Волгограде машина сбила женщину с ребенком
8:56
Яд под крышкой: какие рыбные консервы категорически нельзя есть
8:43
Передача опыта: Сергаева предложила трехуровневую систему сборной по художественной гимнастике
8:38
Латте на кокосовом и овощная лазанья: как Великий пост превращают в модную диету

Сейчас читают

Сколько США заработают на стратегических ресурсах Украины: ИИ подсчитал
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 марта, для всех знаков зодиака
Протест у посольства США в Киеве: украинцы против сделки по полезным ископаемым
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год