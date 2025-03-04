«Ни в какие рамки»: Сергаева призвала усилить контроль над тренерами

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 28 0

Сергаева призвала усилить контроль над работающими с юными гимнастками тренерами

Сергаева: нужно усилить контроль над тренерами, работающими с юными гимнастками

Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский

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Она отреагировала на ситуацию во Владимире, где преподаватель по художественной гимнастике позволяла себе поднимать руку на юную воспитанницу.

В гимнастике необходимо усилить контроль над тренерами, которые работают с юными спортсменками, чтобы избежать конфликтных ситуаций. Об этом заявила тренер национальной команды Татьяна Сергаева в интервью газете «Спорт-Экспресс».

Она вспомнила ситуацию, которая недавно произошла во Владимире. На пропадавателя по гимнастике возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с ребенком. Ситуации дала огласку мама девочки, которая видела, что ее дочь возвращается с занятий в синяках. Выяснилось, что тренер позволяла себе унижать, оскорблять и поднимать руку на воспитанницу.

«Нужен жесткий контроль над тренерами, которые там работают. Они точно должны быть с высшим образованием. Нужно учиться правильно работать с детьми. Потому что это наше подрастающее поколение. И ломать их уже на начальном этапе, ломать их психику — это ни в какие рамки не лезет», — ответила Сергаева.

Татьяна подчеркнула, что с этой ситуацией надо что-то делать. Ведь очень много клубов в России развивается в негативном ключе. По ее словам, тренер действует таким образом, потому что беспомощен и ему сначала надо покопаться с самом себе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Татьяна Сергаева рассказала о знакомстве со спортом с рождения.

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