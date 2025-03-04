Неутешительный прогноз: европейские газохранилища могут опустеть к следующей зиме

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Газпром: Европа может встретить следующий отопительный сезон с опустевшими газохранилищами

Фото, видео: Zuma/ТАСС; 5-tv.ru

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Страны ЕС потратили больше «голубого» топлива, чем закупили в прошлом году.

Европа может встретить следующий отопительный сезон с опустевшими газохранилищами. Об этом сообщает «Газпром» со ссылкой на данные ассоциации, представляющей интересы операторов газовой инфраструктуры.

По ее информации, к началу марта в европейских хранилищах «голубого» топлива оставалось около 40 миллиардов кубометров газа — примерно 39% от общего объема. При этом в прошлый отопительный сезон запасов осталось значительно больше.

Сейчас же Европа в среднем тратила на 36% больше топлива, чем в предыдущем году, и даже начала жечь запасы прошлых лет — ведь всего накопленного в 2024-м не хватило. И все это на фоне сокращения надежных источников поставок.

Так, Газпром дает неутешительный для европейцев прогноз — газохранилища могут просто не успеть наполнить к следующему отопительному сезону. Такие опасения возникают и в самом ЕС.

Например, премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, чем грозит Европе запрет транзита российского газа со стороны Киева.

«Во-первых, без транзита газа через украинскую территорию Европа никогда не будет конкурентоспособной, а во-вторых, ситуация с топливом всегда будет критической. Украине продают газ, который идет по Турецкому потоку через Венгрию в Европу. Получается, Украина покупает российский газ и таким образом сама же поддерживает Россию. Это просто комедия», — поделился политик.

Впрочем, еврочиновники решили проигнорировать эту ситуацию. Как утверждает Фицо, ЕС просто закрывает глаза на экономические потери и растущие цены на газ — в феврале голубое топливо в среднем покупали по 542 доллара за тысячу кубометров.

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