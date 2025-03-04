Развивается стремительно: реакция Европы на остановку США военной помощи Украине

США приостанавливают военную помощь Украине. На такую меру в Белом доме пошли после скандала, который устроил украинский лидер Владимир Зеленский в Овальном кабинете.

Власти США заявляют, что Украина не получит оружие до тех пор, пока не покажет свое стремление к мирному урегулированию конфликта.

Кстати, это стремление уже показали депутаты Верховной рады, которые в обход главы киевского режима попытались наладить отношения с США. Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов разобрался в деталях.

Очень похоже на мощную инфо-шумовую бомбу. Ключевые американские издания дали залпом по зрителям и читателям в Киеве и европейских столицах: США приостанавливают текущую военную помощь Украине.

Bloomberg, Reuters, Fox News, The Wall Street Journal палят, как из пушки: пока Зеленский не покажет, что готов к миру, новых поставок ему не видать.

Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа слегка рассеивает этот туман намеком на то, что глава киевского режима сам виноват — не надо было срывать сделку по минеральным ресурсам, выгодную США.

«В прошлую пятницу президент Зеленский был в нескольких мгновениях от подписания экономического спасательного круга, а вместо этого он поставил телегу впереди лошади и укусил руку, которая его кормит», — сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Речь, судя по всему, идет о тех партиях вооружения, которые уже пересекли океан и сейчас — на перевалочных базах в Польше. И мера скорее всего временная.

Ведь Starlink Илона Маска по-прежнему обеспечивает связью ВСУ на поле боя. И вот Трамп, хоть и не подводит под публикациями СМИ однозначную черту, но в своей манере дает понять, для чего мог бы пойти на такой шаг.

А вот конкретные факты: если при Байдене о новой помощи Украине объявляли в среднем раз в 44 дня, то администрация Трампа заявлений на этот счет еще не делала.

Последний раз о предоставлении средств было объявлено аж 30 декабря. И если еще пару дней назад Зеленский, которого утешили европейские лидеры после порки в Белом доме, заявлял, что «до окончания конфликта очень-очень далеко», то сейчас тональность его речи круто изменилась.

«Мы рассчитываем на помощь Америки, нужен мир как можно скорее», — заявил Зеленский.

Неожиданно и Верховная рада, что все годы конфликта находилась в тени Зеленского, не делая громких заявлений, опубликовала обращение к Трампу, Конгрессу и народу США, где говорится, что украинский народ хочет мира и верит, что американскому президенту удастся этого добиться.

Согласно последнему опросу, доля украинцев, считающих, что защита их страны обеспечивается успешно, снизилась с 85% два года назад до 23% на сегодняшний момент.

А прекращение помощи со стороны США стало бы серьезным ударом. Ведь Америка была и пока все же остается главным спонсором режима Зеленского.

«Правильно, что Европа делает большую работу по поддержанию мира на нашем континенте, но для успеха этих усилий необходима мощная поддержка США», — считает британский премьер Кир Стармер.

В общем европейском хоре союзников Украины активно солирует вышедшая из ЕС Британия. Премьер Стармер подчеркивает: Киев будут поддерживать за счет замороженных российских средств.

Но процентов от этих активов не хватит на продолжение масштабной войны, а позиция европейского ЦБ хорошо известна: если изъять в пользу ВСУ сотни российских миллиардов, это навсегда похоронит во всем мире доверие к евро. Старый Свет лицемерит, Новый потешается над этим.

«И самое безумное в этом то, что иногда у вас есть главы европейских государств, которые на публике бьют себя кулаками грудь и говорят: «Мы связаны с президентом Зеленским — на ближайшие десять лет». А потом в частном порядке они поднимают трубку и говорят: «Так не может продолжаться вечно. Он должен сесть за стол переговоров. Так что мне, честно говоря, все равно, что европейцы говорят на публике. Меня волнует то, что онина самом деле думают», — подчеркнул вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Очевидно, вице-президент США Вэнс имеет в виду и премьера Британии, и в первую очередь президента Франции. Но у того только-только разразился политический кризис, и набравшая внушительный вес оппозиция явно против идеи Макрона продолжать войну до последнего украинца за счет собственных налогоплательщиков.

«Нам нужно организовать мирную конференцию, как я предлагаю уже три года, с участием всех стран за столом переговоров, без наднациональных органов, таких как НАТО или Европейский союз», — отметила лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Макрон тем временем заявил, что на саммите по Украине 6 марта ЕС может предоставить Киеву аж «сотни миллиардов» евро. Правда, не привел никакой конкретики, сказав, что программа финансирования займет годы.

Поэтому так важно сохранить поддержку США. Но вот с ней как раз теперь не все однозначно. Трамп непредсказуем, и это вызывает ужас в Брюсселе.